«КомпромЕНтировать» или «компромЕтировать»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда можно услышать возмущенное: «Ты меня компромеНтируешь!» Нужна ли Н в слове? Как правильно: «компромЕНтировать», «компромИтировать» или «компромЕтировать»?

В трудном книжном слове нет Н. Правильно - компромЕтировать. Этот глагол сегодня означает «выставлять кого-либо в неблаговидном свете», «вредить его доброму имени, порочить».

Слово заимствовано из французского языка, как и «компромисс», но проверить одно другим нельзя. Эти родственные слова происходят от латинского compromitto - «уговариваться, соглашаться», однако во французском начала XIX века разошлись в значениях.

Компромисс - это договор, соглашение на основе взаимных уступок. А «компрометировать» первоначально тоже значило «договариваться», но с помощью третьих лиц, передав дело в суд или выставив на суд общественности сведения, которые порочили репутацию другой стороны.

Постепенно в значении французского compromettre осталась только часть «предать огласке, сделать известным то, что портит репутацию». В этом значении (буквально - «бесславить») оно и попало в русские словари начала ХХ века.

А совсем недавно в разговорном русском появилось слово «компромат» - так неофициально называют компрометирующие материалы.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!