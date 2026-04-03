Как правильно написать - «иЛЛюминация» или «иЛюминация»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Вечерами нас радует праздничная иллюминация. Что это такое и как грамотно написать слово - сколько в нем Л?

Правильно - иЛЛюминация. Удвоение Л появилось на стыке латинской приставки il- и корня -lumen-, что значит «свет». «Люмен» живет и как самостоятельное слово - физический термин: в Международной системе единиц так называют единицу светового потока.

Будем внимательны: хотя «люмЕн», но «иллюмИнация» (с гласной И после М).

Латинское слово «иллюминация» буквально переводится как «освещение». А в значении «праздничное освещение» известно в русском языке с XVIII века - именно тогда вошло в моду украшать дворцы вельмож огнями во время какого-нибудь торжества.

Сегодня мы иллюминацией называют декоративное освещение зданий, улиц, парков по случаю какого-нибудь празднества, а в обиходе - любое чрезмерное освещение. Так и говорят: «Выключи иллюминацию» - т. е. лишний свет.

Специалисты по декоративному освещению - иллюминаторы. Чтобы впустить свет в салон судна, самолета, космического корабля, тоже нужны иллюминаторы, но другие - специальные герметически закрывающиеся окна с прочным стеклом.

Не забудем об удвоенной Л во всех этих словах, чтобы написать их грамотно!