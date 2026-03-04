Откуда пошло выражение «в ногах правды нет»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Предлагая кому-нибудь посидеть на стуле или в кресле, бывает, добавляют: в ногах правды нет. Что это значит и почему так говорят?

«В ногах правды нет» - поговорка, которая означает «лучше сидеть, чем стоять». С этим трудно не согласиться, но понять, как связаны ноги и правда, сейчас сложновато. Ученые находят предлагают несколько вариантов происхождения выражения.

По одной из версий, поговорка связана с наказанием, которое было распространено в XV-XVIII вв. Тогда жестоко наказывали должников: били их железными прутьями по голым ногам или ставили на колени и колотили по пяткам. Так добивались правды, т. е. возврата долга.

Однако и наказание не могло заставить вернуть долги тех, у кого не было денег. Отсюда и возникла поговорка «в ногах правды нет».

По другой версии, оборот тоже связан с наказанием. Когда-то помещик, обнаружив пропажу чего-либо, собирал крестьян и заставлял их стоять, пока не назовут виновного. Жестокий смысл оборота забылся, и сегодня выражение «в ногах правды нет» означает всего лишь шутливое приглашение сесть.

Будем говорить грамотно и выразительно!