Могут ли грабли помочь при уборке снега?

Вопрос от интернет-пользователя

Я встречала в интернете лайфхак, что грабли могут помочь при уборке снега. Это какая-то шутка? Или действительно так?

Ответ специалиста

Это не шутка, грабли действительно могут помочь зимой. Конечно, они не заменят лопату при расчистке дорожек, однако иногда справляются лучше другого инструмента.

Например, когда появляются снежные шапки на теплицах и навесах. Это самый популярный и оправданный повод для применения грабель зимой. Если у вас есть веерные грабли (особенно с телескопической ручкой), ими гораздо легче счищать мягкий свежевыпавший снег с поликарбоната теплицы или крыши беседки. Лопата тяжелая, а ее острыми краями легко поцарапать или проломить хрупкий пластик. Грабли же действуют бережнее и позволяют дотянуться выше.

Если снег подтаял, а потом замерз, обычная пластиковая лопата в него просто не воткнется. Зубчатые стальные грабли в этом случае работают как рыхлитель. Пройдитесь ими по ледяной корке - они разобьют ее на мелкие фрагменты, которые потом легко сметет любая лопата или метла.

Иногда снег забивается в декоративные кустарники, хвойные деревья или между элементами кованого забора. Лопатой туда не подлезть. Веерные грабли позволяют аккуратно «вычесать» снег из ветвей, чтобы они не сломались под его тяжестью.

Но есть нюансы. Чтобы лайфхак не обернулся покупкой нового инструмента или ремонтом крыши, помните, что веерные грабли нельзя использовать для тяжелого мокрого снега: зубья погнутся под его весом.

Кроме того, если на крыше дома лежит рубероид или мягкая черепица, острые зубья железных грабель могут их повредить. Также следует помнить, что на морозе пластиковые детали инструмента становятся хрупкими и рискуют лопнуть при сильном нажиме.