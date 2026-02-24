Как безопасно сменить номер телефона?

Вопрос от интернет-пользователя

Поговаривают, что у мошенников в ходу выкуп телефонных номеров, которые уже не обслуживаются. Теперь боюсь менять свой. Может, есть какие-то способы обойти этот риск?

Ответ специалиста

Для безопасной смены номера есть алгоритм, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф». Нужно помнить 6 правил:

- не выбрасывать старую сим-карту и не блокировать ее, пока не перенесены все данные, необходимые для подтверждения действий в сервисах (в банковских приложениях или на «Госуслугах»);

- внести новый номер в аккаунте на портале госуслуг. Это делается в личном кабинете - в разделе «Настройки и безопасность» надо нажать «Изменить» напротив номера телефона и подтвердить действие кодом со старого номера, а потом ввести новый;

- установить номер в банковских приложениях (как правило, в разделе «Личные данные» или «Безопасность»);

- обновить данные в соцсетях и мессенджерах (MAX, «Телеграм», «ВКонтакте» и т. д.), где установлена 2-факторная аутентификация через СМС;

- известить о смене номера свои контакты. Здесь можно воспользоваться услугой СМС-рассылки, которая есть у крупных операторов;

- убедиться, что все важное привязано к новому номеру.

После этого старую сим-карту можно отключить.