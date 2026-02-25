Кого называют летучим голландцем?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Он носится целыми днями, как летучий голландец. Что это значит?

Летучим голландцем называют в шутку непоседу - беспокойного, постоянно суетящегося человека. Или того, кто не сидит на месте, всегда в пути: путешествует, странствует, скитается.

Родился оборот в голландском языке, восходя к средневековой легенде о бесстрашном капитане. Тот поклялся во что бы то ни стало победить морскую стихию - в бурю обогнуть мыс, который преграждал путь. Капитан был готов рисковать жизнью для достижения цели, даже если для этого потребуется вечность.

За гордыню его наказала судьба - обрекла вечно носиться на корабле по бушующему морю, никогда не приставая к берегу. У моряков считается дурной приметой увидеть на своем пути призрак капитана и его призрачный корабль.

Знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер сочинил в ХIХ веке оперу «Летучий голландец» на сюжет старинной легенды. Благодаря ему в немецком и в других современных европейских языках выражение стало популярным.

Будем говорить грамотно и выразительно!