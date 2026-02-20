Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Популярный фильм идет в нескольких кинотеатрах одноврЕменно. Или одновремЕнно? Как правильно поставить ударение в слове?

Не запрещено говорить как больше нравится: «одноврЕменно / одновремЕнно», «одноврЕменный / одновремЕнный» - оба варианта сегодня норма.

Филологи спорят, какой из них старше, какой предпочтителен, но пока не пришли к единому мнению. Мы же пытаемся ориентироваться на другие прилагательные с корнем «время», но это не помогает, ведь «одноврЕменный» произносится так же, как «единоврЕменный» и «своеврЕменный», а «одновремЕнный» – как «совремЕнный».

Другое дело – слова «врЕменный» и «временнОй», где ударение определяет значение. «ВрЕменный» – то же самое, что «непостоянный»: врЕменные трудности быстро пройдут, врЕменная работа сменится постоянной. «ВременнОй» - это такой, который определяется временем: временнОй промежуток значит «промежуток времени», а планирование времени по-другому - временнОе планирование.

Во всех этих словах - двойная Н и только гласная Е передними. Впрочем, есть и «времЯнка», то есть врЕменный дом.

Будем говорить и писать грамотно!