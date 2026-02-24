Мальчуковые или мальчиковые размеры - как правильно?

Ликбез

Мальчуковые или мальчиковые размеры - как правильно?
Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В магазине предупреждают: остались только мальчукОвые размеры. Или правильно «мальчикОвые»? А может, «мАльчиковые»? Как правильно?

«МальчукОвый» (с У), конечно, ошибка. Правильны сегодня два варианта: «мАльчиковый» и «мальчикОвый».

Звучат они немного странно, потому что появились совсем недавно, в середине ХХ века, в специальном языке. Когда в обувном и швейном производстве понадобилось слово, чтобы обозначить товары, предназначенные не для взрослых мужчин, а для мальчиков, им стало прилагательное «мАльчиковый» (с вариантом «мальчикОвый»).

Это слово живет в словарях с пометой «специальное»: мальчикОвые размеры обуви.

Все знают, что мальчик - ребенок мужского пола, но вряд ли задумывались, откуда взялось понятие. А на момент своего появления оно означало «маленький человек», потому что было образовано от «малый».

Это древнее слово имеет соответствия и в других европейских языках. У латинского malus, правда, появилось значение «плохой», а вот древненемецкое smals и современное английское small значат «маленький». Так что мальчик - буквально малыш.

История слов поможет выражать мысли точно и говорить грамотно!

