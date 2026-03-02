Правильно ли говорить «был полный аншлаг»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нам сообщают: спектакли прошли с аншлагом, на премьере был полный аншлаг. Может ли быть аншлаг полным и что это такое?

Аншлаг неполным или полным быть не может. Потому что это всего лишь объявление о том, что на спектакль, концерт, представление проданы все билеты. Значит, не аншлаг полный, а зал - все места заняты, о чем достаточно сказать «у нас аншлаг».

Слово заимствовано из немецкого, где его значение - «объявление, афиша, вывеска». Вывески приколачивали к двери или стене, поэтому немецкое «аншлаг» родилось от глагола anschlagen («прибивать, приколачивать»), а тот, в свою очередь, - от schlagen («бить, ударять»).

Любопытно, что от того же глагола было образовано и слово «шлягер». Сегодня так называют популярное музыкальное произведение, которое бьет в самое сердце публики и получает широкое признание. Поэтому говорить «популярный шлягер» не стоит - это избыточное, ошибочное сочетание. Достаточно сообщить, что песня стала шлягером.

История слов поможет выражать мысли точно и говорить грамотно!