Кто крайний или кто последний в очереди?

Вопрос от интернет-пользователя

Почему лучше не говорить «Кто крайний в очереди»?

Ответ филолога

Согласно нормам русского языка, нужно спрашивать, кто в очереди последний.

Во фразе «Кто крайний в очереди?» содержится логическая ошибка. Значение слова «последний» - конечный в ряду однородных явлений, предметов; такой, за которым не следует, не ожидается что-либо подобное. У слова «крайний» - находящийся на краю, с краю. Но у очереди два края - в начале и в конце. Поэтому, спрашивая «Кто крайний?», технически можно обращаться и к тому, кто стоит первым.

Почему же мы так часто слышим «крайний»? Это влияние речи людей, чья работа связана с риском для жизни (летчиков, альпинистов, космонавтов). В книжной традиции слово «последний» часто ассоциируется с финалом жизни: «последний путь», «последний вздох». Чтобы не накликать беду и действие (полет, прыжок и т. п.) не стало действительно последним, представители некоторых профессий называют его крайним.

В обычной жизни переносить эти суеверия в речь не стоит. Использование слова «крайний» вместо «последний» в быту (в очереди в магазине, поликлинике или банке) считается речевой ошибкой и признаком излишней мнительности.

Запоминаем: очередь - это не взлетная полоса. Правильно спрашивать: «Кто последний?»