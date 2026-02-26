Вопрос от интернет-пользователя

Пришли счета за ЖКУ, и сумма за отопление неприятно удивила. Как повысить эффективность батареи без регулировки? Можно ли как-то сэкономить на отоплении в квартире?

Ответ специалиста

Часто причина холода в квартире кроется не в плохой работе котельной, а в том, что ваши радиаторы тратят энергию на прогрев бетонных стен, а не воздуха. Особенно это актуально для панельных домов: внешняя стена за батареей поглощает до 20% тепла.

Самый бюджетный и эффективный способ повысить КПД батареи - установка теплоотражающего экрана. Это простое решение, которое профессиональные слесари называют «спасением для старого фонда». Обычно радиатор греет все вокруг себя, в том числе и холодную уличную стену. Специальный материал с алюминиевым слоем работает как зеркало: он «отбивает» тепловые лучи обратно в комнату.

Сделать экран можно своими руками, сложные инструменты не понадобятся. Достаточно купить в строительном магазине рулонный утеплитель (например, пенофол или изолон). Выбирайте вспененный полиэтилен с односторонним фольгированием.

Вырежьте полотно по размеру радиатора или чуть больше. Закрепите его на стене за батареей отражающей стороной в сторону комнаты. Можно использовать двусторонний скотч или специальный клей.

В комнате станет теплее на 2-3 °C уже через пару часов. Если у вас в доме стоит общедомовой счетчик тепла или индивидуальные распределители, вы заметите снижение сумм в квитанциях, так как расход тепловой энергии на поддержание комфорта снизится. Это вложение стоит буквально как чашка кофе, а служить такой экран будет годами. Он незаметен за радиатором и не портит интерьер, зато разница в ощущениях колоссальная.

Важный нюанс: чтобы экран работал, между ним и батареей должен оставаться зазор 2-3 см. Если прижать фольгу вплотную к секциям, эффект отражения исчезнет.