Правда ли, что собираются отменять сберкнижки?

Вопрос от интернет-пользователя

Поговаривают, будто бы сберкнижки собираются отменять. Моя бабушка очень переживает, что ее документ станет недействительным. Так ли это?

Ответ специалиста

Отменять сберегательные книжки никто не собирается. Несмотря на развитие цифровых технологий, этот документ остается законным инструментом подтверждения вклада.

Разговоры об отмене книжек периодически возникают, так как для банка это достаточно трудоемкий и «медленный» формат работы.

Глава Сбербанка Герман Греф признавал, что в прошлом банк уже попробовал полностью перевести клиентов на электронный учет.

Однако эта попытка вызвала волну обращений от граждан, для которых бумажное подтверждение является залогом спокойствия и привычки.

На данный момент позиция Сбербанка однозначна: работа до последнего клиента. Банк официально заявил, что будет поддерживать операции со сберкнижками до тех пор, пока в них сохраняется потребность хотя бы у одного человека.