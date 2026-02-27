ЗнамЕние или знАмение - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Бывает, о каком-то событии говорят, что это знамЕние времени. Или верно «знАмение»? Как поставить ударение?

Правильно - знАмение, с ударением на первый слог. В этом единодушны все современные словари, которые отмечают также, что «знАмение» - книжное слово. Это не значит, что оно встречается только в книгах. Просто обычно придает речи высокий, торжественный тон.

Молитвенный жест у христиан - знак креста - называется крестным знАмением, а не крестным знамЕнием.

«ЗнАмение» - слово старославянское, произошло от общего для всех славян глагола «знати», то есть «отличить, заметить». По-русски звучало как «знамя» и первоначально означало отличительный знак, отметину.

В современном русском языке знАмение - тоже знак, предзнаменование. Доброе или чудесное знАмение обещает что-то хорошее. Небесным знАмением суеверные люди именуют разные астрономические явления (например, затмения Солнца и Луны) и считают их предвестием чего-то недоброго.

А знАмением времени или эпохи называют сегодня явление, которое характерно именно для данного периода. Например, цифровизация экономики, безусловно, знАмение нашего времени.

Будем выражать мысли точно и говорить грамотно!