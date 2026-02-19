Как действовать, если на машину упал снег с крыши дома?

Вопрос от интернет-пользователя

Куда обращаться, если на машину упал снег с крыши? Кто понесет ответственность?

Ответ специалиста

Если на машину упал снег с крыши дома, рекомендуется вызвать полицию по номеру 112, сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН. Госавтоинспекция не занимается такими случаями, так как это не ДТП.

Нужно установить виновника происшествия: если снег упал на машину с крыши дома без управляющей компании, автовладелец может взыскать ущерб с собственника здания. Собственник отвечает за содержание принадлежащего ему имущества в безопасном состоянии, исключающем возможность причинения вреда третьим лицам.

Также необходимо провести независимую экспертизу, которая определит размер ущерба и стоимость ремонта. После этого направляется претензия собственнику. В ней необходимо описать, что произошло, приложить доказательства и указать реквизиты для перевода денег.

Если собственник отказывается возмещать ущерб, следует обратиться в суд. На этом этапе тоже потребуются доказательства, в том числе фото и видео.

