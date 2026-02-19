Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас в некоторых кофейнях предлагают бронекофе. А что такое бронекофе и как он влияет на организм? Страшно неизвестный напиток покупать.

Ответ специалиста

Бронекофе (или bulletproof coffee) - это напиток на основе черного кофе с добавлением сливочного масла и среднецепочечных триглицеридов (МСТ-масла). На вид он напоминает густой латте с плотной пенкой, но по составу и энергетической ценности ближе к полноценному приему пищи. Популярность этот коктейль обрел благодаря Кремниевой долине и биохакерам, которые искали способ «разогнать мозг» и тело без привычных углеводных завтраков.

Идея создания напитка принадлежит американскому предпринимателю Дэйву Эспри. Путешествуя по Тибету, он попробовал традиционный чай с маслом яка и заметил, как быстро восстанавливаются силы в условиях высокогорья. Вернувшись в США, Эспри адаптировал рецепт под западные вкусы, заменив чай на качественный кофе, а масло яка - на масло из молока коров травяного откорма и очищенный экстракт кокосового масла (МСТ). Сейчас этот напиток набирает популярность и в России. Его уже давно предлагают в некоторых кофейнях.

Главный секрет бронекофе кроется в механизме усвоения жиров. В отличие от сахара, который дает резкий скачок энергии с последующим спадом, правильные жиры обеспечивают длительный приток сил. МСТ-масло быстро перерабатывается печенью в кетоны - эффективное топливо для мозга. Это помогает улучшить концентрацию внимания и когнитивные способности, избавляя от «тумана в голове» на несколько часов.

Для тех, кто придерживается кетодиеты или интервального голодания, бронекофе стал настоящим спасением. Высокое содержание жиров отлично подавляет аппетит, позволяя легко обходиться без еды до самого обеда. В то же время отсутствие углеводов не провоцирует выброс инсулина, что помогает организму оставаться в режиме жиросжигания. Именно поэтому многие используют его как замену завтраку.

Однако диетологи призывают к осторожности: бронекофе - это не просто напиток, а калорийная бомба (в одной порции может быть от 250 до 450 ккал). Он практически не содержит клетчатки, витаминов и минералов, которые мы получаем из обычного завтрака. Если добавлять такой кофе к привычной яичнице с тостом, вместо бодрости и похудения можно быстро получить лишние килограммы и избыточную нагрузку на поджелудочную железу.

Чтобы приготовить правильный бронекофе дома, недостаточно просто бросить кусок масла в чашку. Напиток необходимо тщательно взбить в блендере до состояния эмульсии. Только в этом случае жиры расщепляются на мелкие капли, которые легче усваиваются организмом и создают ту самую приятную сливочную текстуру. И помните: для достижения эффекта важно использовать качественные зерна и масло без соли.