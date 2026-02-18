Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Чудесная погода - время пойти гулять, чтобы не сидеть в четырех стЕнах. Или «в четырех стенАх»? Как правильно поставить ударение?

«Стена» - слово многозначное. Оно обозначает не только вертикальную часть здания и высокую каменную ограду, но и то, что похоже на стену в переносном смысле. Так, стена равнодушия (или непонимания) разделяет, мешает единению; с надежным защитником живут как за каменной стеной. А уж если стоять стеной, то, значит, сплоченно, дружно, все как один.

Ударение в слове подвижно. В форме единственного числа варианты возможны, когда есть предлог. Слишком разволновались – от возмущения лезут и нА стену, и на стЕну. Уговоры, внушения не действуют - и как Об стену горох, и как об стЕну.

Во множественном ударение тоже вариативно: по стЕнам трещины – по стенАм картины; застрять между стЕнами – скрыться за стенАми; окна в стЕнах и в стенАх. Но «сидеть в четырех стенАх» - правильный вариант только один, когда речь идет о том, что происходит внутри помещения.

Вырос в стенАх родного дома; встреча в стенАх университета, театра, музея. Будем соблюдать нормы ударения, чтобы говорить грамотно!