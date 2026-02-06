Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Наш земляк, известный лингвист Ф. И. Буслаев говорил: «Просвещение есть великое благо для народа». Так поработаем на благо народа! Или на благо народу? Как правильно?

Старославянское «благо» значит «добро, счастье, польза». В современном русском оно живет в большом количестве слов: благополучие, благосостояние, благотворительность, благоприятный, благодарный и благородный, облагораживать и др.

Мы говорим: «Пойдем гулять, благо погода хорошая», заменяя скучный союз «потому что». А сочетания «на благо» и «во благо» могут превратиться и в предлог - когда за ними стоит существительное. Словари рекомендуют в этом случае использовать родительный падеж: на благо (или во благо) кого? (чего?) - работать на благо народа, на благо страны, на благо города и горожан.

Если же существительное опережает сочетание «на благо», нужен падеж дательный: кому? (чему?) -

всем на благо, стране на благо, городу на благо.

Только дательный падеж возможен, если речь от первого лица: «мне на благо» и «на благо мне» – равноправные варианты.

Впрочем, норма изменчива, в трудных случаях обязательно нужно обратиться к словарям, чтобы говорить грамотно!