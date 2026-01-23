Как появилось слово «хакер» и что оно означает?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях мы часто слышим о хакерских атаках. Понятно, что их производят хакеры. А кто это такие?

Английское слово «хакер» проникло во все языки, когда стали развиваться цифровые технологии, появились компьютеры и интернет.

В буквальном переводе «хакер» - это взломщик. От английского глагола to hack, что значит «рубить, кромсать». Сначала в молодежном жаргоне англоязычных стран этот глагол получил переносное значение «хорошо понимать, разбираться».

Некоторые и сегодня так говорят: что-то не врубаюсь, то есть не понимаю. А хакер понимает, причем очень хорошо разбирается в компьютерных программах - может «врубиться» в любую и, как говорят сейчас, взломать ее.

Только сначала жаргонным словом «хакер» называли в среде программистов профессионала высокого уровня. Того, кто мог быстро разобраться в ошибках сложной компьютерной программы и исправить ее.

А сегодня появились другие хакеры - компьютерные хулиганы. Их цели вовсе не благородны. Хакеры проникают в чужие информационные системы, чтобы похитить информацию, ввести ложные данные, вызвать сбой в работе компьютеров.

