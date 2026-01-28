Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хотел к завтраку отрезать колбасы, но нечаянно поранился - наткнулся на остриЕ ножа. Или остриЁ. Как правильно?

ОстриЁ, с Ё - так правильно произносится слово. Означает оно самую острую часть любых колющих и режущих предметов: кончик ножа - его остриЁ, остриЁ лезвия - его режущая сторона.

Слово изменяется по падежам и числам, при этом ударение всегда падает на окончание: остриЯ бритв, иголок, шпаг; будьте осторожны с остриЯми, портные следят за состоянием остриЁв; не уколитесь остриЁм.

Мы говорим, предупреждая: по остриЮ ходишь, а подразумеваем: «сильно рискуешь, подвергаешь себя крайней опасности». Направляем остриЁ критики против того, с чем не согласны. В переносном смысле остриЁ сохраняет связь с чем-то острым, тщательно отточенным, означает главнейшую часть, самую суть чего-то.

Е в окончании слова появляется только в предложном падеже с вопросом где? Нужно различать: смотреть на что? - на остриЁ, падеж винительный, в окончании Ё. А где, на чем? - масло на остриЕ ножа, падеж предложный, в окончании Е. Сосредоточить внимание на остриЕ проблемы.

Будем говорить и писать грамотно!