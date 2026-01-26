Что такое кибербезопасность и как появилось слово?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На высоком государственном уровне сегодня поднимается вопрос о кибербезопасности страны. А что это такое - кибербезопасность?

Раз есть «кибербезопасность», есть и «киберпреступность», и «кибератака», а также «киберпространство», «киберспорт», «киборг» (получеловек-полуробот).

Все они связаны со словом «кибернетика». Так называется наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в сложных системах (в машинах, живых организмах и обществе).

Возникла она в 50-е годы ХХ века, на заре компьютерной эры. Чтобы дать название новой отрасли знания, воспользовались греческим словом kybernaō. В античные времена оно означало «искусство править судном, кораблем».

Между прочим, слово «губернатор» - тоже от греческого kybernaō. Буквально оно означает «рулевой; тот, кто умеет управлять».

Сегодня первая часть слова «кибер-» указывает на отношение ко всему, что связано с управлением компьютерами и компьютерными сетями.

Обеспечить кибербезопасность - это создать условия, при которых киберпространство будет максимально защищено от кибератак, то есть от попыток хакеров взломать компьютерную сеть, похитить информацию или парализовать компьютерную систему.

Понимать значения слов - значит, ориентироваться в мире и говорить грамотно!