Плату будут взЫмать или взИмать?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В объявлении написано, что за пользование стоянкой будут взЫмать плату. Или взИмать? Как правильно?

ВзЫмать - ошибка. На официальном языке «получать, брать плату, налог, пошлину» значит взИмать. Писать и произносить слово нужно с гласной И. Запомним это, потому что взимать - исключение из правила.

Обычно после русских приставок, которые оканчиваются на согласный, гласная И меняется на Ы.

Например: играть - корень начинается с И. Прибавили приставку - получили сЫграть, разЫграть, подЫграть. И поменялось на Ы. Принцип написания простой: как слышим, так и пишем: интерес – безЫнтересный и небезЫнтересный. Июль - предЫюльский, Искать - взЫскать, изЫскать.

Глагол взимать происходит от старинного имати, в современном звучании иметь. Сегодня в официальном языке живут образованные от него два глагола, один подчиняется общему правилу: изЫмать, пишем через Ы. Второй - исключение: взИмать, с И.

Так что правильным будет произнести и написать: из обращения изЫмают старые купюры, а на стоянке взИмают плату. Будем говорить и писать грамотно!