Почему в старых домах и квартирах коричневые полы

Вопрос от интернет-пользователя

Я обратил внимание, что очень часто в старых квартирах и домах коричневые полы. С чем это может быть связано?

Ответ специалиста

Коричневый цвет полов в старых домах и квартирах имел практическое назначение.

Доски впитывают влагу - от снега на обуви, пролитой воды или обычной уборки. Без защиты древесина быстро разбухала, гнила и трескалась.

Полы стали пропитывать олифой - льняным или конопляным маслом, которое заполняло поры древесины и создавало водоотталкивающий слой. Для прочности и цвета в олифу добавляли сурик - красно-коричневый пигмент на основе железной руды. Такое покрытие быстро сохло, становилось твердым и устойчивым к ежедневной уборке.

Коричневый оттенок оказался особенно удобным. На нем почти незаметны грязь и пятна, а также следы износа, которые на светлых полах были бы очевидны. Пигмент был доступен и недорог - его можно было достать в любой лавке или изготовить самостоятельно.

Ежегодное перекрашивание увеличивало долговечность. Каждый новый слой создавал дополнительную защиту, формируя многослойное покрытие, которое позволяло деревянному полу служить десятилетиями, а иногда и целый век.