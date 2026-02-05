Почему в старых домах и квартирах коричневые полы

Ликбез

Почему в старых домах и квартирах коричневые полы
Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Я обратил внимание, что очень часто в старых квартирах и домах коричневые полы. С чем это может быть связано?

Ответ специалиста

Коричневый цвет полов в старых домах и квартирах имел практическое назначение.

Доски впитывают влагу - от снега на обуви, пролитой воды или обычной уборки. Без защиты древесина быстро разбухала, гнила и трескалась.

Полы стали пропитывать олифой - льняным или конопляным маслом, которое заполняло поры древесины и создавало водоотталкивающий слой. Для прочности и цвета в олифу добавляли сурик - красно-коричневый пигмент на основе железной руды. Такое покрытие быстро сохло, становилось твердым и устойчивым к ежедневной уборке.

Коричневый оттенок оказался особенно удобным. На нем почти незаметны грязь и пятна, а также следы износа, которые на светлых полах были бы очевидны. Пигмент был доступен и недорог - его можно было достать в любой лавке или изготовить самостоятельно.

Ежегодное перекрашивание увеличивало долговечность. Каждый новый слой создавал дополнительную защиту, формируя многослойное покрытие, которое позволяло деревянному полу служить десятилетиями, а иногда и целый век.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пол ремонт олифа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!