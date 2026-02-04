Откуда появились слова «варежка» и «перчатка»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Трещат морозы. Без варежек и перчаток не обойтись. Интересно, откуда взялось такое название – перчатки?

Перчатки надевают для защиты не только от мороза - от любых внешних воздействий. Медицинским работникам, и строителям, и тем, кто делает ремонт или копается на грядках, в перчатках удобно манипулировать любым инструментом.

Маленькие дети тоже предпочитают варежкам перчатки - в них каждый пальчик отдельно. Это отражает и название: перчатка - от старославянского «перст», что по-русски значит «палец». Оно сохранилось в словах «перстень» (носят на пальце), «наперсток» (надевают на палец, чтобы игла не колола). И перчатки защищают каждый перст (палец) по отдельности.

А «варежки» - слово русское. Звучит ласково: была когда-то в языке и «варега». Корень в слове не такой, как в современном «варить», т. е. «готовить пищу в кипящей воде». В «варежке» живет древнейший корень «-вар-», его значение – «защита», оно сохранилось, например, в глаголе «предварить». Так что варежка - не просто рукавица, а «та, которая защищает».

Интересно наблюдать, как разные свойства предметов ложатся в основу их названий. Будем говорить грамотно!