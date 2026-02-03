Почему стоит отказаться от белого постельного белья

Вопрос от интернет-пользователя

Знакомая рассказала, что врачи-сомнологи не рекомендуют спать на белом белье. Якобы оно ухудшает сон. Такое возможно?

Ответ специалиста

Белое постельное белье действительно мешает полноценному сну, создавая дополнительную световую нагрузку на глаза. Свет отражается от белой ткани и подавляет выработку мелатонина в организме человека, особенно если в комнате нет плотных штор.

Врачи-сомнологи советуют выбирать более темные и спокойные оттенки - например, пастельный оливковый, приглушенный коричневый или серый.

Они отражают меньше света и помогают спать крепче, в отличие от слишком светлых тонов. Если вы предпочитаете постельное белье с орнаментом, то не стоит выбирать яркие оттенки и принты.

Важно правильно выбрать и материал, из которого изготовлено постельное белье. Для зимы идеально подойдут фланель и хлопок. Летом лучше отдавать предпочтение постельному белью из льна, тенсела, модала.