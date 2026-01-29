Почему чай нельзя разбавлять холодной водой

Почему чай нельзя разбавлять холодной водой
Вопрос от интернет-пользователя

Я слышала, что чай нельзя разбавлять холодной водой. Правда ли это?

Ответ специалиста

С точки зрения чайных традиций кипяток играет основную роль в раскрытии чайного листа. Именно горячая вода активирует структуру заварки, позволяя вкусу и аромату раскрыться. Резкое добавление сырой холодной воды из-под фильтра или из-под крана нарушит баланс.

В результате напиток станет «мертвым чаем», потеряв свой вкус и характер. Разбавление сырой водой может внести бактерии и нарушить экстракцию антиоксидантов. Конечно, одна чашка не навредит здоровью, но практически полностью изменит вкус напитка.

Оптимальный вариант охладить чай - естественное остывание. Следует подождать пять минут, когда напиток достигнет комфортной температуры.

Также поможет остудить чай традиционный метод переливания из чашки в чашку. В крайнем случае можно воспользоваться заранее вскипяченной и остуженной водой - она менее агрессивно влияет на вкус и химический состав чая.

