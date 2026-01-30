Пользуюсь дЕбетовой или дебетОвой картой?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В магазине все чаще стали расплачиваться не наличными деньгами, а банковской картой - кто-то кредитной, кто-то дЕбетовой. Или все-таки дебетОвой? Как правильно поставить ударение?

Правильно: не дЕбетовая, а дебетОвая карта. Словарь рекомендует ставить ударение на третий слог, на О. Сегодня, чтобы не отстать от жизни, приходится осваивать новые слова, в том числе банковские термины.

Прилагательное дебетОвый от латинского debet, что буквально означает «должен». Кто же должен? Банк, на счет которого вы положили свои деньги. Дебетовые банковские карты позволяют пользоваться только собственными деньгами. Удобно оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться в магазине, кафе, кинотеатре и даже в такси именно дебетОвой картой. Но только до тех пор, пока ваши деньги, которые вы положили на счет, не кончатся.

Другое дело кредитная карта. Кредитный от слова кредит, по-латыни credit, что означает «верю». Кредит, то есть ссуду, банк дает тем клиентам, которым доверяет. Когда вы пользуетесь кредитной картой, то тратите не свои деньги, а только те, которые банк позволяет вам взять в долг. Их, как и любой долг, придется возвращать.

Понимать значения слов - значит ориентироваться в мире. Будем говорить грамотно!