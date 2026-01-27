Кому нельзя есть квашеную капусту?

Вопрос от интернет-пользователя

Сколько себя помню, квашеная капуста считалась кладезем витамина С, рекомендовалось есть ее в любое время и в любом количестве. Но недавно на глаза попалось обсуждение в Сети, где говорили, что все это мифы и продукт вредный. Так ли это?

Ответ специалиста

При всех полезных свойствах квашеная капуста действительно может навредить организму, подтвердили в Роскачестве.

В первую очередь риски связаны с высоким содержанием соли. Она задерживает воду, из-за чего вероятны отеки, повышение давления и затруднение функции почек.

Кроме того, при неумеренном потреблении может появиться аллергия на фоне стимуляции выработки гистамина, не исключены также диарея и усиленное газообразование.

Отказаться от квашеной капусты лучше людям, страдающим гипертонией, язвенной болезни, гастритом (во время обострения) и заболеваниями почек. Осторожность требуется и при выраженном метеоризме.

Даже полностью здоровым людям рекомендуется употреблять продукт в строго ограниченном объеме - не больше 100-150 в день. Только так удастся избежать расстройства водно-солевого баланса, предупредили в Роскачестве.