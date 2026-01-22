При какой температуре на улице не нужно идти в школу?

Ликбез

При какой температуре на улице не нужно идти в школу?
Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Получили сообщение от РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Прим. ред.), что прогнозируется аномально холодная погода. При какой температуре лучше отменить поход ребенка в школу?

Ответ специалиста

Единых условий для жителей России нет. Муниципальные органы управления образованием и школы сами решают, когда нужно отменять занятия.

Согласно рекомендациям Министерства образования Пензенской области ученики начальных классов могут не идти в школу при температуре ниже -25 °C; 5-9-х классов - ниже -28 °C; 10-11-х классов - ниже -30 °C.

При этом, если ребенок все же посещает учреждение, с ним обязаны заниматься по расписанию, а в помещениях должно быть тепло - не ниже +18 °C.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
совет эксперт погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!