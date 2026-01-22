При какой температуре на улице не нужно идти в школу?

Вопрос от интернет-пользователя

Получили сообщение от РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Прим. ред.), что прогнозируется аномально холодная погода. При какой температуре лучше отменить поход ребенка в школу?

Ответ специалиста

Единых условий для жителей России нет. Муниципальные органы управления образованием и школы сами решают, когда нужно отменять занятия.

Согласно рекомендациям Министерства образования Пензенской области ученики начальных классов могут не идти в школу при температуре ниже -25 °C; 5-9-х классов - ниже -28 °C; 10-11-х классов - ниже -30 °C.

При этом, если ребенок все же посещает учреждение, с ним обязаны заниматься по расписанию, а в помещениях должно быть тепло - не ниже +18 °C.