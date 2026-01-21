«Хоть кол на голове теши» - когда так говорят?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда, возмущаясь упрямством или безразличием кого-то, кто-то говорит: «Ему хоть кол на голове чеши». Или все-таки «теши»? Как правильно?

«Хоть кол на голове чеши» - смешная ошибка. Чтобы ее не допустить, нужно понять, какие слова входят в устойчивый оборот.

Кол - это палка с заостренным концом. Чесать - значит «скрести для облегчения зуда». Вряд ли найдется человек, у которого на голове есть кол, который к тому же так зудит, что его хочется почесать.

Вот и в устойчивом выражении живет слово не «чеши», а «теши» - форма глагола «тесать». Тесать - значит «делать ровной поверхность дерева или камня с помощью топора, тесака».

Чтобы обтесать, заострить палку, сделать кол, понадобится прочная, твердая опора - камень, чурка, пенек. Подойдет - конечно, в переносном смысле, - и голова упрямца, не поддающегося ни на какие уговоры, или не очень смышленого человека. Она крепкая и твердая настолько, что хоть кол на ней теши.

Не забудем также: оборот «хоть кол на голове теши» грубо выражает неодобрение. Стоит подумать, когда он уместен.

Будем говорить грамотно!