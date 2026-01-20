Как поменять розетку своими руками?

Вопрос от интернет-пользователя

Заканчиваю ремонт в квартире, нужно заменить розетки на новые. Как это сделать самому?

Ответ специалиста

Замена розетки - довольно простая задача, главное - соблюдать правила безопасности и действовать по инструкции.

Для начала нужно отключить электричество в помещении. Опустите рычажок автомата в щитке и убедитесь, что ток не поступает (например, воткнув в розетку фен).

Далее необходимо снять старую розетку. Обычно она крепится на одном или двух винтах, которые нужно открутить.

Теперь обратите внимание на то, как идут провода к разъемам (лучше сфотографируйте). Затем отсоедините их, открутив удерживающие винты, и вставьте в новую розетку.

Если розетка по своему устройству отличается от старой, нужно знать следующее:

- фаза (коричневый или черный провод) подключается к контакту с буквой L;

- ноль (синий или голубой провод) подключается к контакту с буквой N;

- если есть заземление (желто-зеленый провод), подключите его к контакту с символом в виде одной вертикальной и нескольких горизонтальных линий.

После подсоединения проводов закрутите винты и закрепите розетку, затем включите электричество, вернув автомат в щитке в рабочее состояние. Проверьте работу каким-нибудь устройством.

Важно: если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.