Чем обработать газовую плиту, чтобы жир сошел сам?

Ликбез

Чем обработать газовую плиту, чтобы жир сошел сам?
Печать
Max

Вопрос от интернет-пользователя

Надоело оттирать газовую плиту от жира химией. Трачу много усилий, запах химии достал. А есть ли какой-то народный способ, чтобы просто побрызгать или нанести, а жир сойдет сам? Особенно с липких ручек?

Ответ специалиста

Самым эффективным народным средством для борьбы с кухонным жиром признаны нашатырно-анисовые капли (или обычный нашатырный спирт). В отличие от мыльных растворов, аммиак вступает в химическую реакцию с жирами, превращая их в легко смываемую эмульсию.

Для очистки поверхности плиты необходимо нанести средство на загрязненные участки с помощью пульверизатора или ватного диска. Если жир застарелый, рекомендуется накрыть обработанные места пищевой пленкой на 15-20 минут. Это предотвратит быстрое испарение активного вещества и позволит ему проникнуть вглубь нагара. После этого жир убирается легким движением губки.

Ручки газовой плиты - самая сложная зона из-за их рельефной формы. Именно здесь скапливается липкий слой, состоящий из жира и пыли. Для их очистки идеально подходит смесь нашатырного спирта и обычной пищевой соды, доведенная до состояния кашицы.

Если ручки съемные, их достаточно замочить в теплом растворе нашатыря (1 столовая ложка на литр воды) на 10 минут. Если же они не снимаются, нанесите кашицу из соды и нашатыря на старую зубную щетку и пройдитесь по всем изгибам. Жир растворяется мгновенно, возвращая пластику первоначальный блеск и чистоту.

Для очистки решеток и внутренних поверхностей, где нагар особенно стоек, можно использовать «бабушкин» состав: тертое хозяйственное мыло (72%), смешанное с сухой горчицей. Эту пасту наносят на решетки, оставляют на полчаса, после чего споласкивают горячей водой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
плита жир нагар
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!