Откуда пошла угроза «Я тебе покажу, где раки зимуют»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Бывает, слышим угрожающее: «Я тебе покажу, где раки зимуют». Почему это угроза и где зимуют раки?

Рак, членистоногое животное с клешнями и длинным брюшком, живет не только в водоемах, но и в популярных устойчивых оборотах.

О беспомощном состоянии говорим: «Как раки на мели». Сильно смутился - «покраснел как рак», то есть стал цвета вареного рака, ярко-красным. Раки - молчаливые существа, поэтому о том, что никогда не произойдет, мы шутим: «Когда рак на горе свистнет».

Зимой раки прячутся поглубже в норы или под коряги и там дремлют. Им не страшна холодная вода, которая для человека угроза здоровью и жизни. Поэтому выражение «покажу, где раки зимуют» означает угрозу - угрозу наказания.

Языковеды связывают появление оборота с реальным историческим фактом - жестокой казнью, которой подверг царь Василий Шуйский бунтовщиков. Он приказал бросить их в реку под лед.

К счастью, сегодня обещание показать, где раки зимуют, хотя и означает угрозу страшной расправы, но звучит все-таки как шутка.

