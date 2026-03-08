Безопасна ли тилапия и как ее выбрать?

Вопрос от интернет-пользователя

Обожаю тилапию: относительно недорогая, вкусная, мясо нежное, костей мелких нет, легко готовить. А в Сети пишут, что и в рот ее брать нельзя, и чуть ли не умрешь от такого ужина... Где правда?

Ответ специалиста

Вредность тилапии, или королевского окуня, молвой сильно преувеличена, отметили в Роскачестве. Принято считать, например, что она питается нечистотами, но на самом деле ее выращивают в строгом соответствии с требованиями к санитарии, потому что иначе рыба не вырастет до товарного размера.

Кроме того, тилапию проверяют на наличие тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков и прочих опасных веществ, а также паразитов. Так что риск «умереть от ужина» минимален.

Вред человеку может нанести, скорее, он сам, а не рыба. В ней больше кислот омега-6, чем омега-3, и неумеренное потребление чревато воспалительными процессами. Кроме того, нельзя забывать об индивидуальных аллергических реакциях. Если есть тилапию не каждый день и воздерживаться от нее при непереносимости, таких проблем не будет.

И даже при идеальном здоровье могут быть неприятности, если купить некачественный продукт. Избежать их нетрудно, если помнить некоторые правила.

У охлажденной тилапии мясо упругое, ничем не пахнет, прозрачные глаза и розовые жабры (допустимы красноватые). У замороженной - минимум льда в упаковке (если много - заморозка повторная, лучше не покупать) и светлое филе без пятен. Кроме того, на упаковке должны быть обозначены страна происхождения, способ выращивания и название производителя.

Для полной безопасности следует хранить рыбу при низкой температуре, тщательно обрабатывать термически, не замораживать и соблюдать сроки годности.