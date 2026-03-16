Стол без мандаринОВ или без мандарИН?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В нашей стране праздничный новогодний стол невозможно представить без мандаринОВ. Или без мандарин. Как правильно?

Конечно, правильно много мандаринОВ, а не мандарин. Названия всех цитрусовых в родительном падеже множественного числа обязательно имеют окончание -ОВ. На столе много мандаринОВ, апельсинОВ, лимонОВ и грейпфрутОВ. Все эти слова пришли к нам вместе с плодами из жарких стран.

Их названия родились в разных языках.

«Лимон» - в персидском. Слово появилось в русском еще в XVI веке. Привезли его к нам итальянцы.

«Апельсин» - в голландском, где буквально означает «китайское яблоко»: аппель – «яблоко», Сина - «Китай». Потому что впервые апельсины были завезены в Европу из Китая. Слово известно русским уже с начала XVIII века.

«Мандарин» - пришло из французского через португальский, где мандарином называли чиновника высокого ранга, потом именно китайского чиновника (китайского мандарина) и, наконец, сам цитрусовый плод.

А «грейпфрут» (не грейпфруКт, в слове нет буквы К) - из английского, где был назван так по особенности плодов расти гроздями, ведь английское грейп - значит «гроздь, виноград», а фрут – «фрукт».

Будем говорить и писать грамотно!