Родинка на скУле или на скулЕ - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В популярном фильме героя узнали по родинке на скУле. Или на скулЕ? Как правильно поставить ударение?

СкУлы – это парные лицевые кости под глазами, иначе - верхние части щек. Обычно слово употребляем во множественном числе, потому что скул две. И, не задумываясь, правильно ставим ударение на первом слоге во всех падежах: скуластое лицо - с широкими скУлами, румянец на скУлах.

В единственном числе слово звучит реже, но часто с ошибкой. Согласно норме ударение в нем всегда только на последнем слоге: скулА. Чтобы это запомнить, будем ориентироваться на слово скалА. Тем более языковеды утверждают, что это родственники - скулА как скалА:

- маяк на скалЕ - родинка на скулЕ;

- прятаться под скалОй - синяк под скулОй;

- скакать по скАлам - узнать по широким скУлам.

Интересный факт: скулОй моряки называют боковую часть судна, где борт, закругляясь, переходит в носовую или кормовую часть. Она тоже выпуклая, тем и похожа на скулУ человека.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно!