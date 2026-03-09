Почему темнеет авокадо и как не допустить этого?

Вопрос от интернет-пользователя

Разрезала авокадо, а оно потемнело. Оно испортилось?

Ответ специалиста

Авокадо темнеет из-за химической реакции. Фермент полифенолоксидаза при разрезании плода начинает контактировать с кислородом – запускается естественный процесс, при котором из фенольных соединений образуется меланин. Он и окрашивает мякоть в коричневый цвет.

Потемнение авокадо не означает, что оно испортилось и стало опасным для здоровья.

Чтобы разрезанный плод не потемнел, следует минимизировать его взаимодействие с воздухом. В случае если авокадо поделено пополам, необходимо смазать мякоть лимонным соком, завернуть плод в пищевую пленку, положить в герметично закрывающийся контейнер и убрать в холодильник. В таком виде авокадо можно хранить до 24 часов.

Если плод разрезан на кусочки, то их нужно сбрызнуть лимонным соком, плотно уложить в емкость, слегка прижав, накрыть влажным бумажным полотенцем, смоченным лимонным соком, сверху плотно натянуть пищевую пленку и поставить в холодильник. Кусочки лучше использовать в течение суток.

Существует несколько правил хранения авокадо. Недозрелый плод следует держать при комнатной температуре, убрав подальше от батареи или плиты. Не нужно складывать авокадо в миску, прижимать друг к другу, чтобы они не повредились.

Ускорить процесс созревания поможет простое действие - положить плод в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом, плотно завернуть и оставить в теплом месте. Как правило, авокадо станет мягким уже через сутки.

Спелый плод, если не планируется его использование, необходимо хранить в холодильнике в ящике для овощей или просто в прохладном темном месте.

Источник фото - pxhere.com.