Зачем в микроволновую печь кладут лимон и губку?

Вопрос от интернет-пользователя

Правда ли, что лимон помогает очищать микроволновую печь? Встретила в интернете такой метод - удивилась. Это розыгрыш? Или лимон действительно помогает? И зачем еще советуют туда класть губку для мытья посуды?

Ответ специалиста

Метод очистки микроволновой печи с помощью лимона - это не интернет-розыгрыш, а эффективный способ, основанный на принципах паровой бани и воздействии органических кислот. Такой вариант по праву считается одним из самых экологичных и бюджетных способов быстро очистить микроволновку от жира и налета в домашних условиях.

Секрет эффективности заключается в сочетании высокой температуры и лимонной кислоты. При нагревании вода с нарезанным лимоном превращается в пар, который проникает в засохшие остатки пищи и размягчает их. Лимонная кислота, содержащаяся в парах, выступает в роли растворителя жира, а эфирные масла цитруса работают как природный дезодорант, помогая устранить неприятный запах в микроволновке.

Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно положить несколько долек лимона в емкость с водой и запустить печь на максимальной мощности на 3–5 минут. После завершения цикла важно не открывать дверцу еще пару минут, чтобы «эффект сауны» закрепился, а затем просто протереть внутренние стенки влажной салфеткой.

Рекомендация поместить влажную губку для мытья посуды в микроволновую печь преследует две важные цели:

- дезинфекция. Исследования подтверждают, что нагревание влажной губки на высокой мощности в течение одной-двух минут уничтожает до 99% бактерий, грибков и плесени. Однако важно помнить: губка должна быть абсолютно мокрой, без металлических нитей и не содержать остатков моющих средств, склонных к обильному пенообразованию;

- генерация пара. Влажная губка работает как дополнительный источник пара. А если на нее нанести каплю средства для мытья посуды, образовавшийся «мыльный пар» поможет еще быстрее расщепить застарелые загрязнения на стенках камеры.

Не используйте лимонный метод слишком часто, если внутреннее покрытие вашей печи - эмаль низкого качества: длительное воздействие кислоты может со временем привести к повреждению поверхности.