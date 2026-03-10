Процесс парЕния или пАрения в бане - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хороша русская баня. Многие любят процесс парЕния. Или пАрения? Как правильно поставить ударение в слове?

Есть в русском языке слово парЕние, но есть и пАрение. Эти слова различаются не только ударением, но и значением. ПарЕние - от глагола парИть, что значит «лететь, держась в воздухе неподвижно, на распростертых крыльях» или, в переносном смысле, «предаваться возвышенным мыслям и чувствам».

ПАрение - от другого глагола, пАрить, то есть «подвергать действию пара, кипятка с целью очищения, размягчения и т. п.». Это как раз и происходит в бане.

Будем внимательны: душно, на улице пАрит - а чувства парЯт, и мы парИм духом, любуемся парЯщими птицами, а простыли - пАрим ноги, нужны пАрящие процедуры.

Орел парИт над землей, а банщик пАрит березовым веником. Значит, наблюдаем за парЕнием птиц, но в бане обсуждаем программу и качество пАрения.

Будем внимательны к нормам ударения, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно!