Как быстро бросить курить без медикаментов?

Вопрос от интернет-пользователя

Слышала от знакомой о методе быстро бросить курить «на силе воли». Правда ли такое возможно без специальных пластырей и различных медикаментов?

Ответ специалиста

Отказ от никотиновой зависимости без применения фармакологической поддержки - пластырей, жевательных резинок или рецептурных препаратов - возможен. В медицине этот метод часто называют «резким отказом». Статистика показывает, что значительная часть бывших курильщиков смогла побороть привычку именно благодаря волевому решению, однако успех этого пути напрямую зависит от степени физиологической зависимости и психологической подготовки.

Основная сложность отказа от курения без лекарств заключается в преодолении синдрома отмены. Никотин встраивается в обменные процессы организма, и при его отсутствии человек сталкивается с раздражительностью, нарушением сна и концентрации.

Чтобы бросить курить самостоятельно, необходимо заменить ритуал курения другими действиями. Психологи рекомендуют использовать метод «отложенного действия» или дыхательные практики, которые помогают переждать острый приступ тяги, длящийся обычно не более 3-5 минут.

Научные исследования подтверждают, что когнитивно-поведенческая терапия и высокая личная мотивация могут быть эффективнее заместительной терапии. Важно понимать, что курение - это не только химическая, но и поведенческая зависимость. Формирование четкого списка причин для отказа, избегание «триггерных» ситуаций (например, кофе в первое время) и поддержка близких создают фундамент, на котором держится здоровый образ жизни.

Уже через 24 часа после последней сигареты из организма начинает выводиться угарный газ, а через 48 часов улучшаются обоняние и вкус. Без медикаментов организму требуется от двух до четырех недель, чтобы адаптировать рецепторы к отсутствию никотина. В этот период критически важно соблюдать питьевой режим и увеличить физическую активность, что способствует естественной выработке дофамина - «гормона радости», дефицит которого и вызывает желание закурить.