Как хранить целые и разрезанные лимоны?

Вопрос от интернет-пользователя

Из всех цитрусовых самые любимые - лимоны. И в чай кладу, и пироги пеку, и джем готовлю. Но очень раздражает, когда они быстро усыхают или портится вкус. Нет ли каких-нибудь вариантов для сохранения их подольше?

Ответ специалиста

Способов продлить свежесть лимонов множество, выбор зависит только от предполагаемой продолжительности и от того, планируется нарезать плоды или нет, рассказали в Роскачестве.

Если свежие лимоны нужны в целом виде примерно в течение недели, их достаточно просто положить на стол так, чтобы они не попадали под солнечные лучи и не соприкасались друг с другом. Следует исключить и соседство с бананами и яблоками, выделяющими этилен, который ускоряет порчу.

Срок увеличивается до 3 недель, когда цитрусы лежат в воде в стеклянной банке или контейнере под плотно закрытой крышкой в отделении холодильника для фруктов). Воду придется менять каждые 1-2 дня, тщательно промывая каждый плод.

В отсеке холодильника для фруктов при температуре +4...+8 градусов немытые лимоны могут пролежать примерно 1 месяц, а если завернуть их в пергамент и герметично закрыть, то около 2. Полиэтилен исключен: в нем лимоны станут преть.

Еще один вариант - выставить цитрусовые на балкон, предварительно разложив их по коробкам или деревянным ящикам с песком либо опилками. В этом случае необходимо следить, чтобы наполнитель не отсырел.

Как хранить лимоны в нарезанном виде, знает каждый представитель старшего поколения. Дольки укладывают слоями в стеклянную банку, пересыпая каждый сахаром. Они спокойно пролежат целый месяц. Другой путь - протереть плоды в мясорубке, смешать с сахаром, разложить в стерилизованные банки и через пару дней, когда пропитка сиропом станет равномерной, поставить в холодильник.

Наконец, лимоны можно и засушить, даже в духовке. Дольки или кружочки выкладывают на застеленный пергаментом противень и оставляют на 22-24 часа при температуре +55 градусов. Готовый продукт раскладывают по банкам с плотной крышкой или по пакетам.

Легкая порча корки - не повод выбрасывать весь плод. Лучше выжать из него сок и заморозить в формочках для льда. Он станет основой для домашних напитков, частью заправки для салатов, маринада для рыбы или мяса, разрыхлителем теста.