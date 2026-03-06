Поступил в кОлледж или в коллЕдж?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

После школы кто-то поступает в институт, а кто-то - в кОлледж. Или «в коллЕдж»? Как правильно произнести и написать это слово?

В слове - удвоенная Л и два варианта ударения: кОлледж и коллЕдж. Сегодня чаще говорят «кОлледж» (с ударением на первом слоге,) - так же произносится слово в английском языке, откуда попало в русский как название учебного заведения.

Первые колледжи появились в Англии в начале XIII века. При Оксфордском и Кембриджском университетах они существуют до сих пор. В США колледжи известны с конца XVII века - когда-то в них готовили священнослужителей и государственных служащих. Сейчас в Англии, США и некоторых других странах колледж - это высшее или среднее учебное заведение.

Ни в царской России, ни в Советском Союзе колледжей не было - они появились в конце ХХ века и вытеснили профессионально-технические училища и техникумы. Современный российский колледж дает возможность получить не высшее, а среднее специальное образование, как и, например, французский коллЕж (здесь пропадает Д, но две Л сохраняются).

Будем говорить и писать грамотно!