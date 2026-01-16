Как появилось и что означает слово «ретро»?

Ликбез

Как появилось и что означает слово «ретро»?
Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Ретро» - интернациональное слово, это значит, оно известно многим современным языкам. Родилось оно в латыни, где буквально переводится «назад, обратно». Означает сегодня все старинное, воспроизводящее старину, прошлое.

Сегодня мода на ретро. Присоединяясь к другим словам, обычно пишется с ними через дефис: ретро-стиль, ретро-дизайн, ретро-музыка напоминают нам о прошлом.

Будем внимательны: слитно с «ретро», как правило, пишутся слова, в которых вторая часть самостоятельно не употребляется.

Например, «ретроспектива» - означает «взгляд назад, обращение к прошлому». Ретроспективный показ кинофильмов подразумевает демонстрацию фильмов, снятых давно.

А еще есть книжное слово «ретроград» - от латинского retrogradus, переводится оно «идущий назад». Ретроградом называют человека с отсталыми взглядами, противника прогресса.

В русском слово «ретро» живет и самостоятельно, оно не склоняется, но само - среднего рода. Поэтому грамматически правильными будут фразы: например, о музыке прошлых лет - звучит любимОЕ ретро. Ретро определилО тенденции моды.

Будем соблюдать грамматические нормы и говорить грамотно!

