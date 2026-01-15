Может ли астероид уничтожить Землю?

Ликбез

Может ли астероид уничтожить Землю?
Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Увидел в новостях, что на нас движется страшный астероид, который может уничтожить планету. Потом информацию вроде бы опровергли. Но, в теории, могут ли космические тела столкнуться с Землей так, чтобы она разлетелась на части?

Ответ специалиста

Полное уничтожение Земли астероидом маловероятно, однако есть риск катастрофы планетарного масштаба.

Чтобы Земля буквально развалилась, нужен объект размером в сотни километров, сопоставимый с крупной планетой.

Астероид диаметром 10-15 км (как тот, что упал 66 млн лет назад) может:

- вызвать массовое вымирание (как произошло с динозаврами);

- поднять огромное количество пыли, закрыв путь солнечным лучам к поверхности Земли;

- привести к резкому охлаждению климата;

- обрушить экосистемы и цивилизацию.

Земля при этом выживет, но сильно пострадает.

Астероиды размерами от 100 метров до 1 километра, по мнению специалистов, способны стереть с лица Земли крупный город или регион, вызвать цунами, пожары, ударные волны. Однако к вымиранию человечества они не приведут.

Стоит отметить, что современные системы наблюдения и миссии по отклонению (например, DART) снижают риск столкновения астероидов с Землей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
астрономия эксперт космос
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!