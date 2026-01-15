Может ли астероид уничтожить Землю?

Вопрос от интернет-пользователя

Увидел в новостях, что на нас движется страшный астероид, который может уничтожить планету. Потом информацию вроде бы опровергли. Но, в теории, могут ли космические тела столкнуться с Землей так, чтобы она разлетелась на части?

Ответ специалиста

Полное уничтожение Земли астероидом маловероятно, однако есть риск катастрофы планетарного масштаба.

Чтобы Земля буквально развалилась, нужен объект размером в сотни километров, сопоставимый с крупной планетой.

Астероид диаметром 10-15 км (как тот, что упал 66 млн лет назад) может:

- вызвать массовое вымирание (как произошло с динозаврами);

- поднять огромное количество пыли, закрыв путь солнечным лучам к поверхности Земли;

- привести к резкому охлаждению климата;

- обрушить экосистемы и цивилизацию.

Земля при этом выживет, но сильно пострадает.

Астероиды размерами от 100 метров до 1 километра, по мнению специалистов, способны стереть с лица Земли крупный город или регион, вызвать цунами, пожары, ударные волны. Однако к вымиранию человечества они не приведут.

Стоит отметить, что современные системы наблюдения и миссии по отклонению (например, DART) снижают риск столкновения астероидов с Землей.