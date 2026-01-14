«1,2%» - как правильно произнести?

«1,2%» - как правильно произнести?
Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях сообщили, что цены на некоторые товары выросли «на один и два процента». Люди в недоумении: это на сколько - на один или на два? Или какие-то - на один процент, а какие-то - на два? А может, всего на три?

Слова, которые служат для обозначения количества (имена числительные), всегда вызывают трудности. Особенно когда речь идет о дробных числах.

Запомним: в этом случае числительное состоит из двух частей. В первой согласно строгой языковой норме нужно обязательно обозначить «одна целая». Женский род, потому что «целая» - она, часть.

Во второй речь идет о долях целого, в них и считают: сколько десятых долей? - две десятых.

А для соединения частей дробного числительного служит союз «и». Значит, правильно назвать число придется так: цены выросли на одну целую и две десятых процента.

В неформальном общении, чтобы сэкономить время, допустимо опустить в первой части слово «целая», но союз сохранить: на один и две десятых процента.

Сказать «на один и два процента» - значит, ввести слушателей в недоумение.

Будем говорить грамотно!

