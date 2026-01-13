Как ухаживать за цветами в горшках зимой?

Вопрос от интернет-пользователя
Заметил, что цветам на окне становится не очень хорошо. Как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой?
Ответ специалиста
Зимой цветам в горшках требуется особый уход, так как световой день сокращается, воздух становится суше, а рост замедляется.
Моменты, на которые стоит обратить внимание:
- правильное освещение. Переставьте растения ближе к окну, но защитите от сквозняков. При недостатке света используйте фитолампы. Регулярно поворачивайте горшки, чтобы рост шел равномерно;
- полив. Его нужно сократить, так как зимой цветы потребляют меньше влаги. Поливайте их только после подсыхания верхнего слоя почвы. Вода при этом должна быть комнатной температуры;
- влажность в помещении. Сухой воздух, который идет от батарей, вреден для растений. Используйте увлажнитель или ставьте рядом с горшками емкости с водой. Опрыскивайте листья;
- температура в доме. Оптимальная температура +18…+22 °C. Не ставьте цветы рядом с батареями и на холодные подоконники. Избегайте резких перепадов температуры.
- подкормка. Большинство растений зимой не подкармливают или делают это очень редко (исключение - цветущие).
Дополнительно следует удалять сухие и поврежденные листья и проверять цветы на наличие вредителей. Без необходимости растения лучше не пересаживать.