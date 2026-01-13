Как ухаживать за цветами в горшках зимой?

Вопрос от интернет-пользователя

Заметил, что цветам на окне становится не очень хорошо. Как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой?

Ответ специалиста

Зимой цветам в горшках требуется особый уход, так как световой день сокращается, воздух становится суше, а рост замедляется.

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

- правильное освещение. Переставьте растения ближе к окну, но защитите от сквозняков. При недостатке света используйте фитолампы. Регулярно поворачивайте горшки, чтобы рост шел равномерно;

- полив. Его нужно сократить, так как зимой цветы потребляют меньше влаги. Поливайте их только после подсыхания верхнего слоя почвы. Вода при этом должна быть комнатной температуры;

- влажность в помещении. Сухой воздух, который идет от батарей, вреден для растений. Используйте увлажнитель или ставьте рядом с горшками емкости с водой. Опрыскивайте листья;

- температура в доме. Оптимальная температура +18…+22 °C. Не ставьте цветы рядом с батареями и на холодные подоконники. Избегайте резких перепадов температуры.

- подкормка. Большинство растений зимой не подкармливают или делают это очень редко (исключение - цветущие).

Дополнительно следует удалять сухие и поврежденные листья и проверять цветы на наличие вредителей. Без необходимости растения лучше не пересаживать.