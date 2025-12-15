Как определить хорошие мандарины?

Вопрос от интернет-пользователя
Обожаю мандарины, а выбирать не умею: то кислые, то косточек пригоршня. Как определить, нормальные ли мандарины?
Ответ специалиста
Чтобы мандарины не разочаровали, Роскачество рекомендует обратить внимание на несколько деталей.
1. Внешний вид. Кожица должна быть ровной, без повреждений, темных пятен и коричневой сетки, побелевших и мягких участков (последние - признак переохлаждения и, как следствие, безвкусности и водянистости фрукта). В коробке не должно быть заплесневелых плодов.
2. Спелость. Стоит брать мандарины яркой равномерной окраски и с легко отделяемой кожурой (зеленоватые зоны и тугая кожа - признаки недозрелости). Плод должен быть тяжелым (признак сочности) и иметь приятный цитрусовый аромат.
На наличие листочков не стоит обращать внимания: их часто добавляют специально и они могут долго сохранять зеленый цвет.
3. Сорт (если указан). Знать его нужно, чтобы понять, много ли косточек будет в мандарине. Сорта, где их мало или нет, - это «сатсума», «уншиу», клементины (многие современные гибриды). Много косточек в сорте «надоркотт» и отдельных традиционных сортовых линиях.
Впрочем, такую информацию на ценниках указывают нечасто, поэтому придется ориентироваться на опыт и цену (у бескосточковых она обычно выше).
Что касается вкуса мандаринов, то здесь проще всего попробовать разные виды и запомнить любимый. Имеет значение срок поставки: в конце октября и ноябре фрукты могут быть кислыми. Лучше покупать их в середине сезона - декабре и январе. Самыми сладкими сортами считаются «муркотт», «уншиу» и клементины.
