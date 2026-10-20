Пешеходы на Тамбовской пользуются несуществующим переходом

Пешеходы игнорируют факт ликвидации перехода около дома № 11 на улице Тамбовской. Он располагался максимально близко к перекрестку с Красной.

По словам местного жителя, написавшего в редакцию PenzaInform.ru, за десятилетия у людей сформировался устойчивый рефлекс. «Почти все по-прежнему переходят улицу в этом, уже запрещенном месте. А все потому, что от тротуара также осталась асфальтированная тропинка к дороге у дома № 11», - пояснил он.

По мнению горожанина, на период привыкания местных жителей к переносу перехода нужно огородить старый.

«Многие привыкли, что зебра на дороге стирается и не обновляется, а на изменения в дорожных знаках не обращают внимания и идут на автопилоте по маршруту, существующему десятилетиями», - добавил пензенец.

Водители по старой памяти пока пропускают пешеходов. Но эта ситуация может измениться в любой момент.

О ликвидации перехода около дома № 11 на улице Тамбовской стало известно 19 октября. Коммунальщики обустроили зебру выше - в районе дома № 9а - и оборудовали ее искусственной неровностью.

Схема УЖКХ г. Пензы.