Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту

В районе улицы Крымской (микрорайон Дегтярный Затон) обвалился мост через протоку Целибуху - переход на 1-й Луговой проезд (Маньчжурия). Это случилось почти месяц назад, но чинить переправу никто не стал, пожаловался местный житель.

«Сгнили опоры, и мост отстегнулся от них и повис над водой под углом 45 градусов. Прошел почти месяц, никто ничего не предпринимает. Это один из немногих маршрутов на остановку общественного транспорта, а также в соседний район. Там народ ходит сейчас, повисая на перилах. Дети ходят, пожилые...» - рассказал пензенец.

По его словам, мосту 60 лет. Местные жители не могут вспомнить, чтобы за эти годы переправу хоть раз ремонтировали.

«С одной стороны высота - метр, с другой мост лежит на воде», - уточнил горожанин.

Пензенец сообщил, что существует второй пешеходный мост, но в нем дыра вместо одного из пролетов.

«По итогу, чтобы дойти до остановки, нужно не 10 мин, а почти час», - подсчитал мужчина.