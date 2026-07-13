Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту

Глас народа

Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту
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В районе улицы Крымской (микрорайон Дегтярный Затон) обвалился мост через протоку Целибуху - переход на 1-й Луговой проезд (Маньчжурия). Это случилось почти месяц назад, но чинить переправу никто не стал, пожаловался местный житель.

Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту

«Сгнили опоры, и мост отстегнулся от них и повис над водой под углом 45 градусов. Прошел почти месяц, никто ничего не предпринимает. Это один из немногих маршрутов на остановку общественного транспорта, а также в соседний район. Там народ ходит сейчас, повисая на перилах. Дети ходят, пожилые...» - рассказал пензенец.

Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту

По его словам, мосту 60 лет. Местные жители не могут вспомнить, чтобы за эти годы переправу хоть раз ремонтировали.

Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту

«С одной стороны высота - метр, с другой мост лежит на воде», - уточнил горожанин.

Пензенец сообщил, что существует второй пешеходный мост, но в нем дыра вместо одного из пролетов.

Жители Железнодорожного района ходят по обвалившемуся мосту

«По итогу, чтобы дойти до остановки, нужно не 10 мин, а почти час», - подсчитал мужчина.

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