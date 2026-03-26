На улице Мира автомобили стали мешать работе мусоровоза

Жители дома № 33 на улице Мира столкнулись с проблемой вывоза мусора. Спецтехнике мешают припаркованные машины, пожаловалась читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

По словам женщины, регулярность вывоза отходов резко снизилась с начала 2026-го. С теми же трудностями столкнулся и детский сад поблизости. Жители дома обратились к региональному оператору с жалобами и получили ответ: автовладельцы будто преднамеренно перекрывают проезд, мусоровозам не развернуться.

«Руководитель управляющей компании заявляет о том, что жители имеют с оператором прямые договоры и УК не обязана решать возникающие при этом проблемы», - рассказала пензячка.

Сейчас единственный контейнер у дома стоит переполненным уже седьмой день. Жильцы вынуждены оставлять пакеты с отходами рядом с ним.

«Есть общие правила обеспечения проезда специализированной техники (не только мусоровозов, но и пожарных машин), и они явно не соблюдаются!» - отметила женщина.