«Непотопляемый»: известный бар в центре Пензы не смогли закрыть

В Пензе известный бар «Арлекино» на Московской открыт, сообщили горожане в Сети вечером в среду, 4 марта.

Накануне судебные приставы рассказали, что закрыли заведение на 80 дней за нарушение санитарных норм. Однако вечером бар снова распахнул опечатанные двери для посетителей.

Горожане рассказали, что теперь он называется не «Арлекино», а «Арлек».

По словам анонимного источника, предприниматель, к которому применили меры, прекратил деятельность еще в январе и в помещениях бара теперь работает другой бизнесмен. Его еще не привлекали к административной ответственности. Новый хозяин сменил название и имеет право обслуживать клиентов.

«Даже не удивлен», «Хорошее название», «Как в фильме «От заката до рассвета» - вечный бар», «Непотопляемый», - отреагировали пензенцы на известие об «Арлеке».